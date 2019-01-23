В Югре рыбаки нашли «месторождение» газа

Сегодня, 14:46

На днях в социальной сети Vkontakte рыбаки выложили ролик, на котором видно, как газовый фонтан бьёт из проруби.

Рыбаки пришли на речку Иртыш половить рыбу, а в итоге нашли «месторождение» газа. Как утверждает автор поста в сети он прорубил лунку в реку, а на встречу ему фонтан, поджёг-оказалось газ. На видео хорошо видно, как бурлит фонтан, и поднимается пламя. Высота огня была около полу метра. Всё это происходило возле села Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Рыбак шутит, что их края богаты ресурсами и «газ даже в Иртыше».

Пользователи сети прокомментировали возможность аварии неподалёку, и поэтому могла сложиться такая ситуация. А другие сказали, что это скопление метана и уже встречались с подобным явлениями и посоветовали не шутить с этим.

Глава администрации Ханты-Мансийского района сообщил, что аварий и утечек газа на территории района не обнаружено. Скорее всего, это природные явления, о которых ранее говорили пользователи сети.