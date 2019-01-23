Московские школьники заранее пробуют будущие профессии

Сегодня, 17:49

В столичных школах внедрена система предоставления школьникам возможности получать предпрофессиональное образование. Приобретая новые навыки и умения, на практике знакомясь с разнообразными направлениями деятельности, ребята становятся ближе к профессиональному самоопределению. Как говорил руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, желанием помогать школьникам с определением будущей профессии и мотивировались в Москве, запуская проекты предпрофессионального образования. Об этом рассказывает издание «Аргументы и Факты».

В настоящее время в 103 московских школах действуют инженерные классы, в 69 — медицинские, в 201 — кадетские, в 13 — академические (научно-технологические). Приобретенные школьниками умения и навыки впоследствии проходят проверку по результатам предпрофессионального экзамена, предпрофессиональной олимпиады и городских научно-практических конференций. Если обучение в таких классах подтвердило правильность жизненного выбора ребенка, то его задача по поступлению в соответствующий ВУЗ в будущем облегчается.







