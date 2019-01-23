«Зарабатываю много, захочется ещё куплю»: Владимир Соловьев отреагировал на обвинения Навального

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Вчера известный журналист Алексей Навальный выложил в сети провокационный ролик, в котором обвинил Владимира Соловьева в незаконном приобретении виллы в Италии.

Напомним, Алексей Навальный основатель Фонда борьбы с коррупцией, в недавнем расследовании обнаружил у известного журналиста Владимира Соловьёва вторую по счёту виллу в Италии, стоимость которой более 1 миллиона евро.

Разгневанный Соловьёв в беседе с журналистами назвал это расследование «анекдотом собачьим». Журналист сообщил что, он не государственный служащий и своевременно платит налоги, добавив: «Зарабатываю много, захочется ещё куплю».

«Я официально много зарабатываю, у меня официально также есть и бизнес. Налоговая прекрасно знает, что у меня есть, где у меня есть, сколько я зарабатываю, сумма налогов, которые я плачу, никаких законов не нарушаю», - сообщил Соловьёв журналистам. Добавив, что все эти данные получить не сложно, поэтому видеоролик в сети сложно назвать расследованием.

Так же Владимир Соловьёв поинтересовался, откуда у самого Навального деньги на отдых за границей и сожержание охраны.