В России уменьшилось число детей-гермафродлитов

Сегодня, 13:50

Специалисты министерства здравоохранения сообщили о резком сокращении новорожденных с такой аномалией. В 2017 году детей-гермафродитов было зафиксировано 23.

В последние годы медики часто фиксировали рождение малышей, пол которых определить было сложно, поэтому их считали гермафродитами. Согласно имеющейся статистике наибольшее число таких малышей появилось на свет в 2013 году – 109, в 2015 – 42 новорожденных, в 2016 – 53. Потом количество младенцев неопределенного пола стало меньше и в 2017 году составило всего 23 ребенка.

По данным сексологов неопределенность пола встречается довольно редко у детей. В Германии разрешено даже регистрировать таких новорожденных как граждан неопределенного пола, в их документах в графе пол ставится «Х». В России же медики принимают решение о принадлежности новорожденного-гермафродита к мужскому или женскому полу.

Напомним, что неопределенность поли и псевдогермафродитизм является нарушением, во время которого наружные половые органы малыша имеют признаки обоих полов. Решить принадлежность к полу можно хирургическим путем – здесь уже медики могут решать сами, кого проще сделать из новорожденного. К таким детям российское общество относится довольно неоднозначно, а родители часто отказываются от детей-гермафродитов в родильных домах.