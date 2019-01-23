В Москве стал доступен сервис «Выездной консультант»

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Сергей Собянин анонсировал очередное нововведение, которое ожидает жителей столицы. Не выходя из офиса можно получить консультацию о финансовой поддержке.

Вчера, 22 я6нваря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для удобства предпринимателей вводятся новые правила. Так, специалистами разработан сервис «Выездной консультант», который даст возможность проводить большое количество операций и получать консультации в режиме онлайн.

Известно, что ранее для проведения таких операций нужно было посетить один из 15 центров, которые предоставляют услуги для бизнеса в Москве. Теперь же необходимо просто оформить электронную форму заявки на специальном портале «Малый бизнес Москвы», а после ее обработки с предпринимателем свяжутся и расскажут, какие действия необходимо совершить далее.

Собянин рассказал, что таким образом можно получить даже необходимую информацию о финансовой помощи со стороны московского правительства. Согласно статистике, только за 2018 год число онлайн обращений выросло, что показало его нужность и необходимость расширения. В мэрии предполагают, что в 2019 году большинство предпринимателей будут решать все текущие вопросы именно через данный сервис.