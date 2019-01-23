В Ленобласти объявили борьбу с ночными «наливайками»

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Губернатор Александр Дрозденко объявил войну таким заведениям, соответствующее предложение он направил в региональный парламент. После принятия данного законопроекта в ночное время купить выпивку будет невозможно.

На рассмотрение парламента Ленинградской области внесен законопроект губернатора Дрозденко, который предусматривает полное уничтожение ночных «наливаек». В пресс-службе главы региона заявили, что направлен он будет на точки, которые торгуют алкоголем на разлив в ночное время. Известно, что в таких местах можно купить спиртные напитки и на вынос.

Согласно законопроекту, предприниматели не смогут продавать алкоголь в розницу, если магазин и заведения общественного питания находятся в одном здании и не имеют отдельных входов для посетителей, а также если зал магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от кафе или бара. По мнению губернатора, новый закон приведет в порядок торговлю алкоголем в Ленобласти. На ночные точки продажи алкоголя жалуются жители многоквартирных домов, обеспокоенными частым нарушением общественного порядка во дворах и на детских площадках.

Напомним, что подобные нововведения Александр Дрозденко решился ввести после многочисленных жалоб от жителей области на подобные торговые точки. Если поправки будут одобрены, то торговать спиртным в период с 23.00 до 9.00 мск в барах и буфетах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные и пристроенные помещения, будет нельзя.