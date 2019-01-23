«Денег даже на еду нет»: Владельцы электроплит рассказали о последствиях отмены льгот

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Население страны крайне возмущенно новой реформой Минэкономики.

Не так давно Минэкономики предприняло рассмотрение новой реформы потребления электроэнергии. Власти настроены отменить льготные тарифы и ввести социальный пакет услуг для использования электроплит. Согласно тарифу, базовой нормой потребления энергии станет 300 кВт/ч в месяц. Тогда как, использование свыше средней нормы понесёт за собой повышение тарифа, а если счётчик укажет показания свыше 500 кВт/ч населению придётся платить по «экономически обоснованному тарифу», согласно Ведомству Максима Орешкина. Более того, Министерство экономического развития решительно настроено вовсе отменить льготы с 2020 году для пользователей электрическими плитками и населения, в целом.

Реформу планируют рассмотреть сегодня на собрании у Дмитрия Козака. Однако, в соцсетях уже активно идёт обсуждение недовольного населения и большинство негодующих готово поднять бунт и идти с вилами на правительство. Владельцы электроплит рассказывают, что последствия отмены льгот станут крайней степенью для пользователей. Поскольку, с учётом среднего заработка в семье и оплатой всех коммунальных услуг — денег не останется даже на еду. «Вот и правильно. Зачем вам электроплиты, если денег на еду скоро не останется. Лебёду, одуванчик, кору дуба полезнее в сыром виде употреблять», — пишет недовольное население в соцсетях. И хотя в северных регионах предусматривается увеличение порога тарифов до 500-700 кВт/ч в месяц, а также возможность получения льготы жителями, потребляющих электроэнергию для отопления жилища.

Население крайне возмущенно правительством страны. Напомним, массовое использование электроплит в домах обусловлено запретом проведения газа в зданиях свыше 10 этажей, согласно СНИП. Удивительным является тот факт, что внедрение реформы правительство посчитало уместным после недавнего инцидента в Магнитогорске, где из-за взрыва газа в жилом доме погибло 39 человек.