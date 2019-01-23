В Воронеже автохамами могут быть и мажоры, и бедняки

Сегодня, 09:06

Это подтверждает очередная хамская парковка. Тротуар, по которому ходят люди, «облюбовали» ВАЗ-2105 и Mercedes.

Таким образом, в Воронеже автохамами могут быть люди из разных социальных слоёв: и мажоры, и бедняки. И тем, и другим абсолютно всё равно, что их возмутительная парковка мешает обычным пешеходам.

Её приходится обходить по скользкой проезжей части, не посыпанной песком. Тем более это опасно, поскольку там движутся автомобили. Особенно трудно это для инвалидов и родителей с маленькими детьми.

Но автохамам в Воронеже на это, похоже, наплевать. В местных соцсетях уже обратили внимание, что хамство определяется не стоимостью машины, а тем, какой характер у её владельца.

Есть и сомневающиеся. Они отмечают, что оба эти автолюбителя проживают в одном и том-же доме. Не исключено, что богатые родители покупают для детей первую машину ВАЗ.

Чтобы учились, а, если и побьют, не жалко. Так что не исключено, что автохамами являются отец с сыном. И у обоих с совестью как то не очень.