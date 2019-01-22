Руководитель «Аэродар-Мед» опроверг информацию о неоказании помощи мужчине в KFC

Руководитель коммерческой компании «Аэродар-Мед», предоставляющей услуги скорой помощи в Москве и Подмосковье Фетисов Александр Евгеньевич рассказал все подробности произошедшего.
С его слов, около часа ночи бригада скорой после решения рабочих вопросов была отпущена на приём пищи. Ближайшим пунктом оказался ресторан быстрого питания KFC. В этом же заведении находился мужчина, которого ранее на видеоролике увидели в бессознательном состоянии. Фетисов акцентировал внимание на том, что никаких нарушений в действиях сотрудников «Аэродар-Мед» не было обнаружено, и опроверг информацию, что врачи не оказывали помощь более 15 минут. Он уточнил, что мужчина с компанией друзей был в нетрезвом состоянии на тот момент, несмотря на дебоширство и оскорбления медиков была оказана первая медицинская помощь спустя несколько минут.
По информации представителя коммерческой компании, полиция прибыла значительно позже, а не в момент оказания первой медицинской помощи мужчине. По приезду сотрудников правоохранительных органов товарищи пациента покинули KFC, а информация о неоказании помощи оказалась недостоверной. Мужчину врачами «Аэродар-Мед» передали под опеку специалистов городской скорой помощи. Фетисов уточнил, что гражданин был доставлен с диагнозом алкогольной интоксикации, и выписан из отделения интенсивной терапии, не проведя там и дня.
Прокомментировав видеоролик, который ранее был опубликован сообществом «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте», глава компании записал своё видеообращение. Фетисов уточнил, что на данный момент «Аэродар-Мед» сотрудничает с Росздравнадзором, чтобы оправдать честь врачей. 18 января была проведена дополнительная проверка произошедшего и нарушений, о которых ранее сообщала наша редакция VistaNews, не было выявлено, дополнил в ходе своего видеообращения Фетисов.