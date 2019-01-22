Руководитель «Аэродар-Мед» опроверг информацию о неоказании помощи мужчине в KFC

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Руководитель коммерческой компании «Аэродар-Мед», предоставляющей услуги скорой помощи в Москве и Подмосковье Фетисов Александр Евгеньевич рассказал все подробности произошедшего.

С его слов, около часа ночи бригада скорой после решения рабочих вопросов была отпущена на приём пищи. Ближайшим пунктом оказался ресторан быстрого питания KFC. В этом же заведении находился мужчина, которого ранее на видеоролике увидели в бессознательном состоянии. Фетисов акцентировал внимание на том, что никаких нарушений в действиях сотрудников «Аэродар-Мед» не было обнаружено, и опроверг информацию, что врачи не оказывали помощь более 15 минут. Он уточнил, что мужчина с компанией друзей был в нетрезвом состоянии на тот момент, несмотря на дебоширство и оскорбления медиков была оказана первая медицинская помощь спустя несколько минут.

«Бригада была вынуждена досрочно закончить приём пищи, потому что была угроза конфликтной ситуации, а с людьми в нетрезвом состоянии она может быть и физической. И немедленно покинули данное заведение быстрого питания. Но не с тем, чтобы уйти и оставить человека с предварительным диагнозом алкогольного опьянения, а, конечно же, руководствуясь алгоритмом они собирались его осмотреть, что и сделали немедленно, вызвав городскую службу полиции, скорой помощи, чтобы обезопасить себя от агрессивных граждан… Они выполняли свои действия под крайне негативное отношение товарищей гражданина, продолжалась угроза насилия. Но тем не менее ребята выполняли свою работу», - заявил Фетисов.

По информации представителя коммерческой компании, полиция прибыла значительно позже, а не в момент оказания первой медицинской помощи мужчине. По приезду сотрудников правоохранительных органов товарищи пациента покинули KFC, а информация о неоказании помощи оказалась недостоверной. Мужчину врачами «Аэродар-Мед» передали под опеку специалистов городской скорой помощи. Фетисов уточнил, что гражданин был доставлен с диагнозом алкогольной интоксикации, и выписан из отделения интенсивной терапии, не проведя там и дня.

Прокомментировав видеоролик, который ранее был опубликован сообществом «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте», глава компании записал своё видеообращение. Фетисов уточнил, что на данный момент «Аэродар-Мед» сотрудничает с Росздравнадзором, чтобы оправдать честь врачей. 18 января была проведена дополнительная проверка произошедшего и нарушений, о которых ранее сообщала наша редакция VistaNews, не было выявлено, дополнил в ходе своего видеообращения Фетисов.