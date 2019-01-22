«Нибиру совсем рядом»: Яркое свечение Планеты Х заметили в небе над Ярославлем

Сегодня, 19:04

Огромный радужный круг в очередной раз напугал местных жителей и очевидцы теперь уверены в том, что Планета Х скоро атакует.

В социальной сети Instagram появилось новое изображение, предположительно, обозначающее приближение загадочной Нибиру. Очевидец уверен в том, что Планета Х совсем рядом и уже в скором времени земляне познают ее присутствие в полной мере. Яркое радужное свечение было замечено и ранее в разных уголках России и каждый раз очевидцы то уверяли своих подписчиков в том, что это таинственная планета-убийца, то пытались разъяснить аномалию с научной точки зрения.

Присутствие на горизонте Планеты Х не первый день будоражит жителей Земли и зачастую пугает. Масла в огонь подливают утверждения конспирологов о том, что Нибиру вот-вот, вот-вот атакует землян. Однако, еще ни разу их прогноз не сбылся и потому скептики становятся все сильнее в собственных аргументах хотя бы потому, что опираются на науку и не дают точных и многообещающих прогнозов насчет будущего планеты.

Таким образом, хоть яркое свечение Планеты Х и заметили в небе над Ярославлем, это пока не означает, что Нибиру совсем скоро атакует Землю, ведь скорее всего это обыкновенное природное явление вполне объяснимое и наука, уже давно изучающая любого рода интересные феномены, способна отмести в сторону предположения о Нибиру. Ведь ученые опираются прежде всего на факты, а не на предсказания и стараются быть точными, так как на этом базируется весь научный мир, а иначе он станет таким же, как и конспирология, которую возможно легко опровергнуть и разоблачить, как псевдонауку. Однако, все еще есть люди, которые верят в приближение Нибиру и продолжают публиковать необычные небесные явления, подразумевая под этим «проделки» таинственной планеты. Как бы то ни было, пока неизвестно, какое будущее ждет Землю и никто, кроме пока ошибающихся конспирологов, не берется точно предсказать его.