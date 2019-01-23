Стало известно о расширении списка претендентов на гранты за развитие проекта «Московская электронная школа»

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В четверг прошло селекторное заседание столичного Департамента образования и науки, в рамках которого были объявлены имена учителей, которым в пятый раз вручат гранты мэра Москвы за развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Это Мария Тюляева, Наталья Галкина, Ольга Дмитриева, Мария Затолокина, Елена Исаева и Ирина Кучеренко. По словам руководителя Департамента Исаака Калины, педагоги заслуживают слов благодарности за свой плодотворный труд, направленный на развитие МЭШ. Это способствует повышению качества образования и заинтересованности учеников, — подчеркнул министр.

Во время заседания также было объявлено о том, что перечень претендентов на гранты за вклад в развитие МЭШ удлиняется. Теперь в него включены учителя, создавшие блок сценариев, а также авторы метапредметных сценариев, созданных группой учителей. Добавим, что в настоящее время столичный лидер по количеству грантов (28) — школа №1571.







