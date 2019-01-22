Древнюю породу собак-воинов разводят во Владикавказе

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Испанские энтузиасты смогли сохранить уникальный вид собак. Теперь собак-воинов разводят во Владикавказе.

Поклонники собак знают, что аланский дог является редчайшим видом, таких особей в мире осталось довольно мало. Теперь же кинологи из Северной Осетии решили возобновить породу в России и занялись ее разведением. Известно, что несколько лет назад энтузиасты из Испании занялись вопросом сохранения данной породы и считают, что их экземпляр самый лучший в мире.

Напомним, что аланский дог использовался древними воинами для охоты и военных походов, в частности и по территории Осетии. Также их привлекали к перегону и выпасу скота.

Как заявил владелец такой собаки Сослан Дзансолов, ранее у него были кавказская и немецкая овчарки, но после просмотра исторического фильма об Испании он решил завести аланского дога и не ошибся, ведь они очень умны, послушны и легко поддаются дрессуре.

В Северной Осетии таких догов разводят в питомнике «Iron dogs alano», где своей главной задачей видят сохранение древней породы собак, ее уникальных качеств. К этим собакам по причине их происхождения, относятся с особым вниманием. Не будь этой породы, те, кто работает в питомнике, вряд ли стали бы заниматься собаководством. Их объединил интерес к истории алан и к собакам, которые сопровождали их. У питомника есть своя группа в социальной сети. Заводчики собак на этом ресурсе отвечают на вопросы и дают рекомендации.

Сообщается, что в марте этого года национальный клуб породы алано эспаньол планирует провести республиканскую выставку собак. Основная цель смотра - выбрать и показать эталонных представителей породы. Для того чтобы сохранить ее для будущих поколений.