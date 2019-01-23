МГПУ будет готовить специалистов для МЭШ

Сегодня, 17:46

Специалистами МГПУ была разработана программа переподготовки для учителей «Технолог МЭШ». Ключевая цель курса заключается в подготовке грамотных специалистов, способных использовать все возможности платформы «Московская электронная школа».

В комментарии к новости лидер столичного Департамента образования и науки Исаак Калина рассказал о том, что программа «Технолог МЭШ» должна поспособствовать появлению в Москве группы грамотных специалистов, которые «смогут стать новыми методистами современной школы». Как заявил министр, в настоящее время, к сожалению, традиционные методические службы развиваются и меняются не так быстро, как школа, учителя и ученики.

Длительность курса по программе «Технолог МЭШ» — четыре месяца (250 учебных часов очного обучения с дистанционной поддержкой). Его стоимость составит 39500 рублей, средства школы смогут выделять из своего бюджета.







