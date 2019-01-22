Врачи сообщили о вспышке пневмонии в Красноярском крае

Сегодня, 14:15

В Красноярском крае резко выросло число госпитализированных в больницы с диагнозом пневмония. Только за последние сутки доставлено 7 детей и 63 взрослых.

Медики сообщили, что благодаря тому, что 50% Красноярского края были привиты от гриппа, среди заболевших нет ни одного вакцинированного.

Из-за вспышки болезни многие больницы города работают с двойной нагрузкой. Так, например, БСМП им. Карповича приняла 112 человек с пневмонией, а отделение рассчитанно всего на 60 человек. В связи с этим некоторые отделения были перепрофилированы в инфекционные.

Эпидемический порог по заболеванию пневмонией в Красноярске на сегодняшний день не перейден, врачи утверждают, что этому способствует большое количество привитых граждан. По сравнению с прошлым годом, ситуация хуже и напоминает 2016 год, когда эпидемия началась с конца декабря и закончилась в марте. В тот период от заболевания скончались около 800 граждан, но пока ситуация находится под контролем врачей.