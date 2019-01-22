Прокуратура проверит набережные Ялты и Алушты по инициативе Аксенова

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Глава Крыма выступил с инициативой проведения аудита набережных наибольших курортных городов полуострова с целью передачи их в государственную собственность. Такое заявление Аксенов сделал на правительственном совещании.

В преддверии летнего сезона 2019 года власти Крыма решили навести порядок на набережных полуострова и в первую очередь взялись за Ялту и Алушту. Сергей Аксенов попросил руководство прокуратуры провести проверки, которые выявят «собственников» асфальта и бун на набережных. После этого можно будет перевести их собственность в государственную. Что даст возможность привести их в надлежащий вид.

Напомним, что асфальт на этих набережных оформлен как объект недвижимости, а землю под ним сдают в аренду. Аксенов сообщил, что оформление документов на подобные «объекты недвижимости» на набережных Ялты и Алушты собственники получали еще до 2014 года.

Именно такие обстоятельства и заставили власти Крыма организовать претензионную работу совместно с администрациями, чтобы берегоукрепительные сооружения находились в государственной собственности.