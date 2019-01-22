В Кингисеппе обнаружили самую большую сосульку

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В Ленинградской области запустили сосулькочеллендж. Теперь его участники ищут наиболее эксклюзивные экземпляры.

В социальных сетях стартовал очередной флешмоб. Который инициировали жители Ленинградской области. Согласно задумке, необходимо разместить в сети фотографию самой большой сосульки, которая свисает с крыши дома. Известно, что крыши домов не только в данном регионе, но и по всей России просто увешаны такими новообразованиями, которые сотрудники коммунальных служб не спешат убирать.

На сегодняшний день, самым большим из представленных экземпляров является сосулька, которая обнаружена жителями в Кингисеппе на крыше продуктового магазина «Верный». По словам местных жителей, она размером около метра. Жители города предостерегают друг друга об опасной гирлянде продуктового магазина, а также надеются на совесть коммунальных служб.

Еще один ледяной рекордсмен был представлен жителями Выборга. Некоторые жильцы многоквартирных домов стараются бороться с опасными навесами, но коммунальные службы не особо хотят убирать иглы домов. Здание пожарной части в Выборге тоже не убирается, хотя территория храма МЧС убирается практически ежедневно.

Власти региона просят сообщать о наличии таких опасных сосулек не в социальные сети, а по телефону горячей линии для их устранения: 611-51-73. Линия доступна по рабочим дням с десяти часов утра до шести часов вечера.