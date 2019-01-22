В Чебоксарском районе скончалась участница ВОВ, прошедшая от Смоленска до Берлина

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На 99-м году жизни скончалась легенда Великой отечественной войны. Анна Потапова делилась воспоминаниями о тех днях с молодежью до последнего дня своей жизни.

Жители деревни Янашкасы (Чувашия) проводили в последний путь 98-летнюю участницу Великой отечественной войны Анну Потапову. Женщина вела активный образ жизни и делилась воспоминаниями с молодежью. Фронтовичка прошла боевой путь от Смоленска до Берлина оператором в войсках воздушного наблюдения и связи.

Вернувшись в родную деревню после победы, она начала работу в колхозе, создала семью с фронтовиком Михаилом Потаповым, с которым прожила более 50-ти лет и родила детей. На закате своей жизни ветеран жила с младшим сыном и его семьей, воспитывала семерых правнуков и четверых внуков.

Все жители района восприняли данную утрату как собственную, ведь Анна Ивановна всегда относилась к людям с пониманием, помогала многим делом и советом. Проводить в последний путь легендарную фронтовичку пришла вся деревня. 18 июня 2019 года Анне Потаповой исполнилось бы 99 лет.