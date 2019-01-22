Перепуганные россияне восприняли лунное затмение за пришествие Нибиру

Сегодня, 13:03

Слухи о приближении планеты Нибиру доходят до маразма.

Видео и статьи о мифической странствующей планете в Солнечной системе заполонили интернет и умы пугливых людей. По мнению общества, многие СМИ пользуются этой темой и специально раздувают из ничего катастрофу. YouTube и "ВКонтакте" стали плацдармом для подобного. Ряд пользователей продолжают верить в существование мистической Нибиру, другие же вовсе отрекнулись от такой идеи. Наука пока не подтверждает и не опровергает Планету Икс. Из-за некой необразованности и непросвещённости перепуганные россияне начали паниковать в соцсетях. Люди понимают, что СМИ специально дурят им мозги, чтобы те забыли о низких зарплатах, о не качественной уборке мусора, о низком уровне жизни и слабой экономике страны, ведь лучше пугать общество какой-то планетой, где-то далеко в космосе.

Накануне россияне стали массово публиковать фото, на которых восприняли лунное затмение за пришествие Нибиру. Люди кинулись горячо обсуждать эту тему. Конспирологи уверены, что за затмением и огненной Луной стоит маскировка Нибиру. Вот как объясняет всё это сумасбродство мыслей и предположений именитый астрофизик Дэвид Моррисон: «никакая Планета Икс не движется к нам, а теории о Нибиру являются интернет-слухами, но после этих слов меня подозревают в обмане, а то и просто в открытую называют лжецом».