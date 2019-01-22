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Неоднозначную оценку своей «благотворительности» получила пенсионерка, которая тратит почти все свои скудные средства на прокорм пернатых, не имеющих возможности покинуть зимний город.

В Воронеже «повелительница голубей» восхищает пользователей Сети и раздражает соседей по дому. Некая баба Валя закупает крупу почти на всю свою скромную пенсию. Честь пшена она использует в качестве непритязательной «пустой» каши для себя, а остальное, рассыпает во дворе многоквартирного дома. Голуби, как птицы урбанизированные и социальные, слетаются по известному адресу со всей округи, превращая жизнь людей в настоящий ад. Отходы жизнедеятельности пернатых, густо покрывают площадь двора и детскую площадку. Управляющая компания не успевает нанимать дворников, которые ненадолго приходят на место уволившихся работников метлы и лопаты.

С каждым месяцем количество «симпатиков», умилявшихся гуманитарной миссией пенсионерки, резко сокращается. Владельцы автомобилей в ярости, так как птичье гуано обладает свойством, окислять и разъедать краску. Кроме того, линии электропередач периодически не выдерживают вес голубей, устраивающих там, в предвкушении трапезы. Однако в российском законодательстве отсутствует норма, запрещающая кормить птиц. Кстати, пенсионерка начинает получать анонимные угрозы, что, впрочем, ее нисколько не смущает.