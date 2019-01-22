«Дьявольские твари»: Глухие деревни северной части Приморья подверглись нападению чупакабры

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Военный эксперимент над мутантами вновь вышел из под контроля и кровососущие убийцы бродят в лесах в поисках очередной добычи. Учёные, выведшие новый вид животного, не смогли приручить тварей и сейчас они разгуливают в таёжной местности Приморского края.

Первые сообщения о появлении странных животных появились во второй половине 20 века в Пуэрто-Рико. Тогда очевидцы сообщали о десятках гиеноподобных существ, которые нападали на людей и животных недалеко от исследовательского института, изучающего генетику и её модификации. Спустя несколько недель всё стихло и большинство нападений было списано на бродячих собак.

Вторая волна появления чупакабр произошла в Соединённых Штатах в 1990-х годах. Фермеры сообщали о массовых смертях коз, коров, кур и других животных. В обнаруженных трупах полностью отсутствовала кровь, а в шеи была прокусаны острыми клыками. Вот только плоть жертв оставалась нетронутой, не было лишь крови.

Были факты нападения и на людей, зафиксированные документально. Один человек погиб — жертва спала и была застигнута врасплох. Почти 20 лет не появлялось никаких сообщений о нападении или встрече с мутантами.

И вот, в начале января 2019 года, из северной части Приморского края стали поступать сообщения о встречах с животным. Несколько человек подверглись нападению неизвестного существа.

Очевидцы и пострадавшие описывают существ, как «небольшой медведь с частично вырванным мехом и сгорбленной спиной, конечности которого имеют длинные когти и пальцы почти как у людей. Морда у этих существ притуплена и напоминает морду гиены».

Случаи были зафиксированы в двух сёлах — Глубинном и Дальний Кут. Это глухие населённые пункты в тайге с общей численностью населения менее 1000 человек.

Исследователи сообщили, что недалеко от поселений находится скрытая военная база, специфика работы которой направлена на изучение поведения искусственно изменённых генов и выведение новых видов животных.

Специалисты получили информацию о том, что учёные пытались приручить и выдрессировать новый вид, однако, потеряли контроль и теперь местность прочёсывают военные в поисках и уничтожении сбежавших видов.

В настоящий момент, по случайному «совпадению», именно в этой местности солдаты начали учения и сейчас вся «заражённая» местность оцеплена под видом учебных стрельб.

В Министерство обороны РФ было отправлено письмо с требованием дать комментарий касаемо произошедшего инцидента. Но до сих пор никакого ответа получено не было.

Обозреватели и наблюдатели за чупакабрами уже поделились своим мнением насчёт «Приморской чумы».

«Уже не первый раз жители близлежащих деревень рассказывали о страшной твари», «Военные скрывают и боятся паники», «У меня отец недавно такую подстрелил, а тварь всё равно убежала». «дьявольские твари уже на людей нападают», «Обязательно туда съезжу, как всё закончится», - оставили комментарии очевидцы встречи и неравнодушные граждане.