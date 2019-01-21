В Воронеже определили пять самых дорогих вакансий

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Эксперты проанализировали предложения на рынке труда города и определили самых востребованных специалистов. Примечательно, что за их труд работодатели готовы платить достойные заработные платы.

Ситуация на российском рынке труда довольно изменчива и зависит от разных факторов. Так, специалисты в Воронеже изучили все предложения, которые размещены на сайте Superjob, и определили пять самых дорогих вакансий.

Сообщается, что заработать от 80 тысяч рублей в месяц можно, работая менеджером, который будет оптимизировать бизнес-процессы в компании «Ростелеком». Веб-разработчик фабрики «Аскона» будет получать за свою деятельность от 80 до 140 тысяч рублей.

От 60 до 80 тыс. рублей – программист 1С магазинов «Алкобренд», 65 тыс. – прораб в банке «Аванград». Чуть меньше предлагали главбуху в полиграфической компании «Еврофлекс» – 60 тыс. рублей.

Традиционно в рейтинги высокооплачиваемых вакансий попадают специалисты сферы IT, бухгалтера и топ-менеджмент компаний. Однако, как прогнозировали аналитики в конце 2018 года, ситуация на рынке труда в 2019-м оставит желать лучшего. Рекрутинговое агентство HeadHunter заговорило о сокращении в 31% компаний. Какой будет ситуация на рынке труда в следующие месяцы 2019 года - пока не прогнозируется.