Жителям Владимира врачи рекомендуют срочно сделать прививки от кори

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В связи со вспышкой заболевания Владимирский Депздав организовал дополнительную вакцинацию детей и взрослых. А самый действенный метод не заболеть корью - это вакцинация.

Прививки можно сделать во всех больницах города даже в субботу, для этого закуплено достаточное количество вакцин. Сейчас во Владимире зарегистрировано 25 случаев заболевания, среди заражённых есть взрослые и дети. В связи с этим медики рекомендуют срочно сделать прививки.

Детям прививку делают по правилам в год и шесть лет, при отсутствии противопоказаний. Взрослые люди, которые не помнят, были случаи болезни или нет, могут привиться повторно. Если есть сомнения, то в больнице можно сдать анализ на антитела и выяснить, нужна прививка или нет.

Если в семье произошёл случай заражения, то нужно немедленно вызвать врача, а до его прихода не контактировать с другими людьми. После подтверждения заболевания обязательно сообщить, с кем общались в течение 3 недель. При кашле или чихании необходимо прикрывать рот салфеткой и использовать маску или марлевую повязку.

А недавно сообщалось, что всемирная организация здравоохранения встревожена отказом населения от прививок. И назвала отказ от вакцинации одной из возможных причин гибели человечества.