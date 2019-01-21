Сегодня, 17:08

В селении Заюково жители давно не видели такого количества официальных лиц, республиканского, а тем более, российского масштаба.

В Кабардино-Балкарии умерла старейшая жительница России, которой в прошлом году исполнилась 128 лет. Нана Цуковна Шаова , которая еще жила при княжестве Большая Кабарда и могла видеть поручика Льва Толстого, во время его службы в Кавказской дивизии. Два года назад Нана Шаова была вписана в «Книгу рекордов России», как старейшая жительница страны. К сожалению, теперь место в почетном списке остается вакантным.

В Заюково продолжают съезжаться многочисленные родственники. Три поколения, ветви Шаовых, были размещены администрацией Нальчика в гостиницах республиканского центра, так как село не могло принять такой наплыв родственников долгожительницы. Старейшую женщину Кабардино-Балкарии сейчас поминают все жители и молятся за то, чтобы ген долгой жизни не оставлял благословенную горскую землю.