Имена появились у трех слонов из «Уголка дедушки Дурова»

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«Уголок дедушки Дурова» пополнился тремя новыми слонами, которые были привезены из Мьянмы. Такой подарок был сделан в честь 70-летия дружбы между нашими странами.

Животные в «уголке дедушки Дурова» всегда чувствовали себя как в естественной среде, специалисты прикладывают максимум усилий для их содержания и ухода. Стало известно, для того чтобы отметить 70-летнюю дружбу между Мьянмой и Россией, театру были подарены трое слонят-девочек. Такую информацию распространили в пресс-службе заведения.

После того, как малышки привыкли к новым условиям, был объявлен конкурс на имена для новых обитателей. На такой призыв откликнулось довольно много поклонников не только животных, но и театра. Предложенные варианты должны были быть женским, короткими и звучными. Максимальное количество букв: от четырех до пяти. Все имена должны были быть нерусскими, чтобы совпадение с кем-то из дрессировщиков не вводило животных в заблуждение. После изучения всех предложений остановились на таких кличках для слоних - Луна (ударение на первый слог), Одри и Мона. Авторов этих имен ждет вознаграждение: по три пригласительных на любой спектакль и фирменные майки с логотипом театра.