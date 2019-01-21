В Воронеже спилили дерево, мешавшее кататься детям с горки

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Как оказалось, воронежцы готовы ради детей даже на противоправные действия. Такое видео выложила в сеть одна из жительниц города, снимавшая своего ребенка.

Во время прогулки с ребенком одна из жительниц Воронежа снимала своего малыша на видео. Присмотревшись повнимательнее к его содержанию, женщина заметила, что на заднем плане мужчина спиливает дерево, что является противоправным. Известно, что инцидент произошел в Советском районе города на улице Перховича.

После распространения данной информации удалось выяснить у местных жителей, что дети уже много лет катаются на данной горке за одним из домов, дерево же мешает спуску. Выходит, один из местных жителей просто решил помочь подрастающему поколению, пусть даже таким неправильным путем. Установлено, что воронежец принёс бензопилу и довольно быстро осуществил задуманное. Подошедшей с вопросами женщине пояснил, что на дерево постоянно налетали дети, которые катались на санках, тюбах и ледянках. Ребёнок мужчины «тоже чуть не убился таким образом».

Останется ли поступок жителя Воронежа, совершённый в целях детской безопасности, безнаказанным – вопрос. За спил дерева, которому было около 20 лет, в городской черте мужчине может грозить штраф до 50 тысяч рублей и даже возбуждение уголовного дела.