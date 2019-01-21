Москвичи в ярости от токсичных реагентов Собянина

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Жители Москвы требуют от властей столицы прекратить травить их и их домашних животных химикатами сомнительного происхождения, а в случае неисполнения требований грозят завалить мэрию испорченной обувью.

Проблема избыточного снега и гололёда в настоящее время как никогда актуальна в большинстве городов России. Для чиновников местного уровня обильные снегопады и наледь являются настоящим кошмаром и задачей номер один на зимний период, поскольку травматизм горожан, а также количество ДТП в такое время года возрастает в разы. И здесь уже речь идёт даже не о комфорте граждан, а о безопасности. В то же время методы, которыми власти борются со стихией, порой повергают людей в настоящий ужас. В частности, в Москве люди пребывают в шоке от реагентов сомнительного происхождения, заполнивших столичные дворы и улицы. Возмущённые москвичи в ярости от токсичных химикатов и требуют лично от мэра Сергея Собянина немедленно разобраться в ситуации.

Так, в сети набирает популярности обращение жителей столичного района Ивановское, где люди в отчаянии «стучат во все двери» из-за вредных для здоровья реагентов, происхождение которых вызывает тревогу. «…Остались дорожки грязными, мокрыми и хлюпающими в 20-ти градусный мороз. На остановках общественного транспорта горы реагентов, а внутри автобусов и троллейбусов по полу при разгоне и торможении переливается грязная лужа! У людей возникают аллергические реакции (раздражение глаз и кожи, сухой кашель), портится обувь. У животных (собак и кошек) трескаются и болят лапы, возникает ранняя катаракта, ведь они ближе к земле!», - пишет автор обращения. Также в публикации отмечается, что дворники не убирают снежную «кашу» с химикатами, а складируют её на газонах и под деревьями, где она впоследствии тает и загрязняет почву.

Жители установили, что пешеходные зоны в Москве обрабатывают реагентом КР2тв производства Уральского завода противогололедных материалов. В инструкции производителя, как утверждает автор, якобы указано, что смеси могут плавить снежно-ледяные отложения при отрицательных температурах до -30 С, а значит в её состав входят хлориды щелочных и щелочноземельных металлов, которые не указаны в официальной спецификации. Подобные химикаты способны вызывать у людей и животных воспаление кожи, аллергию, раздражение верхних дыхательных путей, не говоря уже о порче обуви. В завершении автор обращения требует от властей Москвы и лично мэра Собянина разобраться в сложившейся ситуации, принять меры к устранению угрозы здоровью москвичей и домашних питомцев. Чиновников просят исключить применения вредных реагентов, а также усилить контроль за соблюдением правильности технологии уборки снега и наледи.

За короткое время данное обращение собрало более 160 отметок «Нравится», а в комментариях возмущённые москвичи посетовали на подобные проблемы и в других районах столицы. «Люблино к вам присоединяется», «В Перово та же ситуация. Кстати, он обещал не сыпать соль, когда ещё баллотировался на пост мэра. Результаты видят все». Вместе с тем отдельные пользователи уже предлагают перейти к более решительным мерам и организовать своего рода флэш-моб, в рамках которого завалить мэрию Собянина испорченной реагентами обувью. «Доброго дня! На сделать флеш-моб! Не выкидывает обувь испорченную реагентами, а отвезти весной к мэрии, пусть «оленевод» уже поймёт, мы здесь не олени, кормить нас солью не надо!!!!», «Готова предоставить сапоги, у которых подошва выкрошилась всего за 2 сезона», «Предлагаю также, чтобы наш уважаемый мэр в своей модной обуви хотя бы час походил по тому безобразию, которое создано его усилиями и, желательно, прихватил команду чиновников, отвечающих за сие безобразие. Они-то обувь могут менять сколько захотят», - пишут возмущённые жители Москвы. Пока официальной реакции властей столицы на всеобщее негодование общественности не последовало.