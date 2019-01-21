Жители Воронежа не узнали город по фото, сделанным с разницей в 30 лет

Сегодня, 11:18

Фотограф из Воронежа сравнил город сейчас и много лет назад. Коллаж выложили в одной из популярных групп города в социальной сети.

Снимки сделаны примерно из одного ракурса - это вид на Северный мост. На одном фото изображён город сейчас, а на другом с разницей в 30 лет – далёкий 1987 год. На последнем нет ничего, ни магазинов, ни деревьев, просто степь. А на фото сделанном через 30 лет ситуация значительно изменилась. Появилось много магазинов и деревья закрыли вид на водохранилище. Скорее всего это и сбило с толку горожан, которые не узнали Воронеж по фото.

Жители города писали что снимки сделанны из разных мест, но позже присмотревшись, поняли что фотограф снимал с одного ракурса.

Некоторые жители ностальгировали и писали что тогда в 1987 это был хороший район, был зимний сад, кинотеатр и много детских клубов. Было много выступлений детских коллективов на сцене в парке и дискотеки возле «Линии». А сейчас остались только заправки и киоски, нечем занять детей.

Другие жители заметили, что всё не так уж плохо, нет очередей за спиртным и талонов на продукты в магазинах, район стал живым.