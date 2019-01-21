Министерство образования потратило 630 млн на поиск и устранение вредной для детей информации

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Для сохранения жизни и здоровья российской молодежи были выделены силы и средства, которые занялись поиском в интернете угрожающей информации. Данная инициатива исходит от специалистов Федерального агентства по делам молодежи.

Проблема влияния интернета на детей и подростков стоит в России довольно остро. В последнее время все чаще появляются сообщества, которые призывают молодежь к насилию над собой и окружающими, что часто приводит к непоправимым последствиям. Для борьбы с таким явлением в министерстве образования и науки России решено выделить 630 миллионов рублей, освоить которые планируют за три года.

Известно, что осуществлением программы по поиску и устранению вредной для детей информации займутся специалисты некоммерческой организации «Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды». На сегодняшний день нет информации о том, как конкретно будет осуществляться поиск вредной и опасной для детей информации в сети, плюс, Бугаев ничего не сказал относительно распределения средств.

Напомним, что в конце 2018-го года президент РФ Владимир Путин одобрил закон о немедленной блокировке интернет-ресурсов, на которых присутствует информация, опасная для детей. А в ноябре 2018-го российские депутаты представили закон о создании в РФ «кибердружин», которые будут выявлять опасную информацию совместно с представителями правоохранительных органов. Под «опасной информацией» понимаются, например, пропаганда войны и разжигание ненависти.