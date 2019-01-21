«Ельцина на нас нет!»: Челендж Иосифа Пригожина про президента возмутил пользователей сети

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Нестабильная ситуация в стране и немного грубое чувство юмора продюсера вызвало волну негодования в Instagram.

Челендж Иосифа Пригожина про президента возмутил пользователей сети. Граждане России поделились на два лагеря, после того как продюсер и супруг певицы Валерии разместил у себя на странице в Instagram необычную фотографию, где два Президента в разное время решают насущные проблемы.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин стали всеобщим обсуждением в сети Иосифа. Некоторые пользователи убеждены, что только очень близкий к президенту человек может так тонко, но очень неоднозначно шутить над первыми лицами государства.

«Ельцина на нас нет!», «не вижу ничего смешного в этой фотографии, похоже обмен будет длится несколько десятков лет — власть несменяема», «денег нет, но вы держитесь!», «Шнур сказал тебя отметелит!», «это не смешно, эта трагедия для народа, для страны, для наших соседей», «Ейся то в шоколаде, ему можно и поржать», «вы высмееваете монархию в стране — какой ужас, само-то не нужается», «от перестановки слогаемых — сумма не меняется», «кто пишут о них плохо, можете попробовать поехать там где война сейчас за наши земли и не сдохнуть с одним европейским лидером супердержавы!».

Действительно, политическая обстановка в стране накалена до предела. Одни пишут о недовольстве и маленькой пенсии, другие поддерживают нынешнюю власть и уверены, что лучше жить мы не будем — только с ним. Есть мнение, что из-за несменяемости власти — страна уходит в убыток и плетется в нищете.

Стоит отметить, что Иосиф Пригожин не стал комментировать напрямую действующую власть. Он предпочел посмеяться с комментариев и оставить неодозначное «послевкусие» своей публикации.