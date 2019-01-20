«Украинцы будут богаче россиян»: Новый президент сделает из Украины зажиточную Швейцарию и введёт в Евросоюз – астролог

Вчера, 23:00

Россиянам придётся пережить несколько техногенных катастроф и природные катаклизмы. Усилится и противостояние с США. Этому поспособствуют затмения в начале 2019 года.

Известный астролог Влад Росс знаменит недавно дал очередной важный прогноз, который касается Украины и России. По словам специалиста, у украинцев есть все основания рассчитывать на улучшения качества жизни, в отличии от россиян. Украина уже вскоре превратится в зажиточную Швейцарию. Это случится из-за того, что обе страны находятся под знаком Тельца. При этом, не так давно швейцарцы были бедными, и даже ездили в Украину делать бизнес.

Астролог уверен, что для России самое главное – это возвышение своей страны над остальными, но вот для Украины очень важный материальный достаток. Для страны важен не так называемый «русский мир», а хорошая и мирная жизнь, и этой идеологии будут стремится всё больше и больше граждан. Именно поэтому украинцы будут богаче россиян.

Продолжение... Украина, КНДР, Китай и Восток – Аналитики дали прогноз о начале Третьей мировой войны в 2019 году Пока США с Канадой арестовывают главу китайской Huawei, в Украине грядут президентские выборы, способные изменить ситуацию в Восточной Европе. На этом фоне не затихают и террористы, продолжающие...

Особенно хороший период для Украины начнётся уже в 2021 году, а вот расцвета своего она достигнет уже в 2025 году. Именно тогда государство и войдёт в Евросоюз. Этому поспособствует вхождение Урана в знак Тельца, где планета пробудит 7 лет, что кардинально изменит политическую арену.

Астролог также считает, что именно новый президент сделает из Украины Швейцарию и введёт её в Евросоюз. При этом, главой государства станет неизвестный политик. Благодаря ему страна изменит прежний курс.

В это же время Галина Гайдук уверена, что улучшения произойдут и в жизнь россиян, но вот начале 2019 года случится несколько затмений, что не обойдётся без потрясений. В частности, ожидается повышенный уровень техногенных катастроф и увеличенная сейсмическая активность. Кроме того, усилится противостояние между РФ и США.

Как бы то ни было, стоит отметить, что астрология ничего общего с настоящей наукой не имеет. Влияние космических объектов на события Земли не доказано, а все прогнозы зачастую ничего общего с реальным будущем не имеют.