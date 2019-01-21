Перед внедрением МЭШ в столичные школы были проведены переговоры с родителями учеников

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Глава столичного Депобразования Исаак Калина в ходе пресс-конференции своего ведомства поделился информацией о том, как в городе осуществлялся запуск проекта «Московская электронная школа». Как рассказал министр, до внедрения проекта в школы мегаполиса были проведены медицинские наблюдения за ходом его апробации и обсуждения с представителями родительской общественности. Благодаря этому состоялось внесение важных правок в регламент и режим работы МЭШ. Об этом пишет сайт «Правда.ру».

В ходе своего выступления Исаак Калина напомнил, что о возможности расширения пользователей в Москве задумались в 2012 году. Для апробации возможностей проекта «Московская электронная школа» было выбрано шесть школ, на базе которых в течение двух лет проходил соответствующий эксперимент. Апробация прошла успешно, и сейчас почти все эти учебные организации являются лидерами МЭШ. Постепенно к ним начали присоединяться и остальные школы. По словам Исаака Калины, прошлый год отметился присоединением к проекту «Московская электронная школа» всех школ из российской столицы. Тогда же МЭШ была включена независимой международной организацией HundrED в ТОП-100 ведущих мировых образовательных проектов.







