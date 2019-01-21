Стали известны результаты московской олимпиады «Учитель школы большого города»

Сегодня, 15:14

Свыше двух тысяч преподавателей химии, математики и физики приняли участие в профильной олимпиаде «Учитель школы большого города». Из всех претендентов, участвующих в конкурсе «Учитель года Москвы», были отобраны семь лучших преподавателей.

Имена победителей назвали в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Департаменте образования и науки Москвы. Ими стали учитель физики школы №1553 Филипп Шапошников, учитель химии школы №1259 Владимир Головнёр, учитель математики школы №1530 Дмитрий Невидимый, учитель химии школы №218 Евгений Трубицын, учитель физики школы №1383 Варвара Копьева, учитель математики школы №179 Дмитрий Мухин и учитель математики школы №218 Игорь Эльман.

Чтобы пройти в финал, преподаватели должны были подтвердить свой класс на трех стадиях конкурса – очном и дистанционном этапе, а также на практикуме. По словам участников, практикум и финальная часть стали наиболее захватывающими и интересными этапами олимпиады.

В образовательном ведомстве столицы отметили, что главная задача подобных конкурсов – выявление сильнейших преподавателей и последующая их поддержка, включая денежное поощрение.

Напомним, по инициативе руководителя Департамента образования в Правительстве Москвы Исаака Калины, в городе ранее был организован профильный конкурс по программированию «Новый учитель новой информатики».











