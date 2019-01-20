В Воронеже розовый унитаз на улице вызвал улыбки и социальную дискуссию

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Казалось бы, на пустом месте, из-за обычной рекламной компании, жители областного центра устроили спор в социальных сетях, который был подхвачен пользователями из других регионов России.

Один из пользователей выложил фотографию человека, который, рекламируя магазин сантехники, расхаживал в довольно «стремном» костюме. Однако в Воронеже, где и происходило действие, розовый унитаз на улице вызвал улыбки и социальную дискуссию. Если большинство жителей восприняли такой способ заработка довольно спокойно, то некоторые граждане инфантильного возраста начали оставлять комментарии явно издевательского характера. Мол, это полный «зашквар». На что вдумчивые пользователи посоветовали будущим обладателям дипломов юристов , экономистом и менеджеров, уже начать готовить для себя подобные костюмы.

Безработица в городе зашкаливает. Отсюда вопрос, что лучше, торговать трусами на рынке, ходить в костюме розового унитаза, идти разнорабочим на стройку или рыться в мусорных бачках. После подобных предложений, количество «смешариков» резко убавилось. Действительно, все не так смешно в этой жизни. В унитазе может оказаться каждый второй молодой житель провинциального города России.