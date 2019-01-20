Сегодня, 00:04

Китай отправил зонд «Чанъэ-4» к голограмме спутника для починки проецируемого изображения. Луна «поломалась» и в последнее время меняла свечение, ландшафт, форму и даже расположение, поэтому китайцы провели тайную миссию на лунный компьютер. Сейчас спутник снова пришёл в норму.

21 век без сомнений является временем больших космических открытий и технологий. Сейчас, как никогда ранее, человечество совершает огромные скачки в изучении космоса, планет, Солнца и естественного спутника Земли Луны. Как бы то ни было, но вот приверженцы альтернативных теорий считают, мол время расцвета космической индустрии уже давно закончилось.

На тематических ресурсах специалисты заявляют, якобы все современные знания человека о космосе и достижения в ракетостроении – это не более, чем обычная ложь.

Таким образом, конспирологи заявляют, мол на самом деле большинство видеоматериалов и сьёмок космоса являются подделками. Считается, что так тайное правительство скрывает от человечества настоящую Вселенную. По словам конспирологов, на существует даже и Луны.

Эксперты уверены, что на самом деле у Земли нет спутника, а его изображение является обычной голограммой. Недавно они заметили, что Луна буквально поломалась, меняя форму, свечение и свой ландшафт. Всё починило китайское тайное правительство. Именно оно якобы совершило обман века своим путешествием на голограмму Луны.

Речь идёт о зонде «Чанъэ-4», который сейчас выполняет на космическом теле целый ряд миссий. В это же время конспирологи уверены, что «Чанъэ-4» был отправлен с одной целью: починить свечение Луны, меняющей своё изображение каждый день. Согласно наблюдением специалистов, спутник не только стал ярче, но и изменил расположение кратеров. Кроме того, китайское тайное правительство якобы перевернуло Луну, установив её на привычное для землян место.

Эксперты уверены, что всё это было совершено путём небольших компьютерных манипуляций зонда «Чанъэ-4» с лунным компьютером, который якобы и дал сбой. А присланные на Землю фотографии были сделаны на Земле в специальных ангарах.

Как бы то ни было, данная теория конспирологов никак не подтверждена кроме земных наблюдений. Однако, они продолжают в неё верить, хотя подобные предположения всегда с лёгкостью объясняются элементарными научными знаниями.