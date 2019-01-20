«Будет править Россией через мужа»: Собчак сделает из Виторгана президента вместо Путина уже в 2023 году-астролог

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Срок президента РФ закончится раньше из-за болезней, считает Павел Глоба. Власть подберёт Ксения, но руками своего супруга. Политический дуэт Собчак-Виторган изменит роль России на мировой арене.

В 2018 году Ксения Собчак участвовала в выборах на пост президента России. Её политическая деятельность стала неожиданностью для многих россиян, которые помнят Ксению, как ведущую «Дома-2» и «блондинку в шоколаде». Во время своей президентской компании Собчак открыто заявляла, что пришла в политику всерьёз и надолго, мол не пропадёт из политической повестки, так как хочет изменить систему в стране.

Как бы то ни было, на выборах Собчак потерпела поражение. Она признала, что большинство голосов добыл Путин, получив их разными способами. При этом, результаты её конечно же не радовали. Ксения была уверена, что против неё велась грязная компания: дебаты, аресты соратников по России и запугивание. Однако, Собчак уверена, что у её политического будущего есть перспективы. Её слова подтверждают и различные эксперты. Даже астрологи взялись поддерживать Ксению.

Недавно в Сеть попали предсказания известного астролога Павла Глобы на ближайшие несколько лет, который построил свой прогноз на основе других предсказаний. По мнению Глобы, следующим президентом России станет не Путин, а другой человек. Именно он сможет обновить позиции страны на мировой арене. Ситуацию в РФ новый президент улучшит уже в 2023 году. Глоба также предостерегает Путина, что его срок может закончится раньше из-за болезней. Кроме того, не малую роль играет и Зороастрийский календарь, а именно год верблюда. Согласно истории, в такие года у страны менялась власть: смерть Ленина, Сталина, перемены при Горбачёве.

Согласно предсказанию других астрологов, здесь речь идёт как раз о персоне Ксении Собчак. Но, сама она больше не будет участвовать в выборах. Делать это будет её супруг. Ксения сделает из Виторгана президента вместо Путина уже на следующих выборах. Считается, что Россия не готова терпеть перемены от женщины. Такое равноправие могут позволить не многие страны, поэтому Собчак решит подобрать власть руками Максима.

Астрологи уверены, что Ксения действительно не уйдёт из политики, но будет править Россией через мужа. Это якобы подтверждает и тот факт, что супруги активно стараются создать образ идеальной интеллектуальной семьи, что необходимо для рейтингов.

Как бы то ни было, это всего лишь прогнозы астрологов, которые, зачастую, ничего общего с правдой не имеют.