Нибиру обречена: Могущественные потомки индейцев уничтожат Звезду смерти ради спасения человечества

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Большинство ученых считают легендами то, что на самом деле является древними знаниями, которые коренные американцы унаследовали от своих создателей. Тайные инопланетные технологии, которые они охраняют, остановят угрозу из космоса.

Некоторые индейские племена имеют веские основания считать себя потомками богов, которые пришли на Землю с других планет. Их познания о мироздании настолько не вероятны, что ведущие мировые ученые не смогли объяснить эту странность. А странно у индейцев все.

Индейцы понимают животных на ментальном уровне и обладают такими познаниями о растениях, о которых биологи могут только мечтать. Но если это можно объяснить хоть как-то (например, необходимым условием выживания, хотя те же ученые даже после объяснений индейцев не могут разобраться, как это растение работает), то объяснить их поразительные знания о космосе не получилось ни у кого.

Человек что-то создает или познает только в случае необходимости. Это доказывает эволюция. Индейцы знали астрономию на очень высоком уровне в то время, когда у них не было колеса. Такого просто не может быть. Зачем человеку, который не может обеспечить себя наземным транспортом и разжигает огонь трением палок, знать о движении планет?

Еще одной загадкой до сих пор остается календарь майя. Никто не будет создавать календарь на тысячелетия вперед без необходимости. Но они это сделали, причем больше никто ничего подобного создавал ни в прошлом, ни сейчас. Современным людям, которые осваивают космос, это не надо, а вот древним было очень надо. Они знали историю Земли наперед и об угрозе Нибиру тоже знали.

Индейцы получили не только знания от своих предков-богов, но и технологии способные отразить нападение из космоса. Пока ученые удивляются, как древние племена могли перестать развиваться, индейцы не спешат открывать миру правду. Им (это свойственно мудрым людям) безразлично, что там думают о них другие. Они ждут часа, когда им придется выполнить главную миссию, порученную им древними богами. И этот час пришел.

Индейцы первыми узнали о надвигающейся угрозе из космоса, когда в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Это было предсказано. Как и то, что человечество будет спасено.

Могущественные потомки индейцев уничтожат Звезду смерти ради спасения человечества. Нибиру обречена на гибель в случае атаки на Землю. Пирамиды не только скрывают в себе мощный энергетический потенциал, который способен любую планету отбросить на задворки Галактики. Внутри есть оружие против пришельцев и НЛО. Сами пирамиды тоже являются оружием, но как оно работает, знают только могущественные потомки индейцев. Ученые могли бы узнать это из указаний, высеченных на камнях, но ключ к расшифровке они до сих пор не нашли.