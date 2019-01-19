Последнее Кровавое знамение: Крещение в канун Красной Луны может быть последним

Сегодня, 20:00

Апокалипсис может случиться уже на Пасху, считают конспирологи. Над Россией появилось жуткий предвестник Судного дня в виде главного пасхального символа, который некоторые сочли чудом Господним.

Земля обречена. С этим утверждением согласны все без исключения. Ученые с академическим образованием считают, что Земля погибнет не ранее чем через тысячи лет, климатологи и экологи уверены, что это произойдет в ближайшие пятьдесят лет, а уфологии отводят Земле считанные дни.

Примерный сценарий Конца света, представленный уфологами, согласуется с представлениями верующих о Судном дне, а после снежного шторма, которые накрыл Иерусалим, священное место для трех мировых религий, за три дня до Крещения, вера в Пришествие Миссии только окрепла, так как все четыре пророчества Торы об Апокалипсисе уже сбылись.

Добавляет мистицизма и Кровавая Луна, появление которой также связывают с гибелью человечества, потому что она появится сразу после Крещения. Уфологи считают, что это не совпадения, а прямой указатель на страшное будущее для человечества.

Сегодня в небе появилось еще одно знамение, предполагают эксперты. На закате Солнце вдруг приобрело красный овальный ореол, из-за чего стало очень похожим на яйцо, разрезанное пополам, только «белок» вокруг Солнца был не белый, а кроваво-красный. По мнению исследователей, такая форма свечения появилась не случайно. Высшие силы выбрали главный символ Пасхи, чтобы люди поняли – это последнее Кровавое знамение перед новой эпохой.

Но если обратиться к разделу физики оптика, то необычное явление можно объяснить эффектом гало. Солнце садится в морозный туман. На снимке видно, что снизу солнце чуть бледнее. От мельчайших кристаллов льда плотность воздуха физическая и оптическая разные, возникает эффект неравномерности преломления света в неоднородной оптической среде из-за морозного тумана.