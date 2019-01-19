Солдаты Апокалипсиса: Телецкое озеро может скрывать лабораторию по созданию биоматериала

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Загадочный водоем с необычным температурным режимом может служить камерой для анабиоза тысяч инопланетных захватчиков, которые биоинженеры с Нибиру создают прямо под носом у людей, считают конспирологи.

Телецкое озеро называют младшим братом Байкала. И не только потому, что оно второе по величине хранилище пресной воды в России, но потому, что о нем ходт не менее мистические истории. Главная легенда этого места гласит, что на дне озера есть «лес мертвецов».

Телецкое озеро не может похвастать выдающимися размерами, зато глубина в нем доходит до 325 метров вблизи водопада Корбу. Но странность заключается в том, что температура озера на глубине держится на уровне 4 градусов в любое время года, что создает оптимальные условия для сохранения биологического материала в долгосрочной перспективе.

С Телецким озером связано с множеством мифов. Местные жители наделяют его магическими свойствами и верят, что это дом духов, которых лучше не тревожить, а в качестве доказательства приводят примеры множества случаев исчезновения людей и страшных аварий. Так, например, в 2017 году в озеро рухнул вертолет Robinson R66. Ни аппарат, ни пассажиры, за исключением одной погибшей женщины, не найдены. Тоже самое, произошло ранее с гидросамолетом «Корвет». Он исчез вместе с тремя пассажирами, хотя его искали более 10 дней с применением новейшего глубоководного оборудования. О пропавших вблизи озера снегоходах и автомобилях можно говорить вообще очень долго – их было очень много.

По одной из легенд на дне Телецкого озера нашли последний приют и воины великого Чингиз-Хана, которые с мыса Камги пытались пересечь озеро вплавь, но доспехи и ледяная вода им помешали. Но некоторые считают, что это било не войско монголов, а красноармейцы, которых отряды Колчака сбросили в воду в полном обмундировании.

У исследователей-энтузиастов есть своя теория об этом месте силы. Они считают, что Телецкое озеро может скрывать в своих глубинах лабораторию по созданию биоматериала. Пришельцы могли воспользоваться уникальными свойствами воды, в которой не разлагается органика, для того, чтобы прятать там тысячи созданных ими солдат, которые «оживут», когда придет время для захвата Земли.

Это будут настоящие солдаты Апокалипсиса. Они могут находиться в замороженном состоянии сколько угодно, а когда их активируют – смогут обходиться без еды и воды, что даст им огромное преимущество перед людьми. К тому же, некоторые эксперты считают, что они смогут управляться не только из Центра, но наделены коллективным разумом, поэтому даже в случае уничтожения командного пункта продолжат выполнять задачу.

Проверить эти теории невозможно. На сегодняшний день ни одно оборудование не способно дать картину дна Телецкого озера, но есть надежда, что технологии будущего позволят детально изучить дно и отделить факты от мифов.