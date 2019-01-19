«Поляна смерти»: Красноярская тайга способна убивать людей и животных

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В районе бассейна реки Кова существует некий участок, с которого не возвращаются люди и животные. И найти их после этого уже не представляется возможным.

Россия богата на аномальные и даже жуткие места – «перевал Дятлова» в Свердловской области, «Долина смерти» в Новгородской или же «Чертов ров» в Псковской – все они наводят страх и ужас на окрестности и на жителей этих мест. «Чертово кладбище» или «Поляна смерти» находится в Красноярском крае в районе бассейна реки Кова. Об этом месте ходят легенды и, согласно им, Красноярская тайга способна убивать людей и животных, так как ни единое живое существо пока не вернулось оттуда. Это территория неправильной овальной формы (по другим данным, Г-образная) находится посреди таежного массива, ее диаметр - до 250 метров. Растительности на аномальной поляне нет. Это место также называют российским «Бермудским треугольником» и его аномалия практически не изучена, так как любой, кто туда проникнет, не возвращается.

Примечательно, что в 400 км от этого, ныне «проклятого», места упал Тунгусский метеорит и некоторые специалисты связывают эти два события. Единственное, что ученым удалось установить, что в районе «Чертова кладбища» отмечаются низкочастотные акустические колебания, которые негативным образом влияют не только на людей и животных, но и на растения, потому, собственно, поляна и «лысая».

Таким образом, по мнению специалистов, на природу места мог повлиять метеорит, который упал не так далеко от этого места. Как бы то ни было, местные жители продолжают передавать из уст в уста легенды об этом страшном месте и обходят его стороной, так как никто не желает испытать на себе его эффект.