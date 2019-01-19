Смертельная вкусняшка: Бананы из Эквадора и мандарины из Китая могут быть опасны для жизни

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Любые фрукты и овощи, даже те, плоды которых защищены кожурой, могут стать источником болезней, предупреждают эксперты.

Не успела пройти истерия по поводу мандарин из Китая, которые, якобы заражены гриппом и ротавирусом, как специалисты предупредили о новой напасти, точнее старой, но очень актуальной.

Бананы из Эквадора и мандарины из Китая могут быть опасны для жизни, как впрочем и все остальные съедобные растения из стран, которые занимаются интенсивным выращивание сельхоз продукции. Все без исключения тропические фрукты и овощи обрабатывают не только пестицидами и гербицидами для защиты от вредителей и ускорения роста, но и фунгицидами, которые предотвращают развитие грибка во время роста.

Кроме этого, экспорт экзотических плодов предусматривает созревание в процессе транспортировке и не допущение образования гниения, поэтому все плоды обрабатывают еще парафинами, пропитанными различными химическими составами, которые могут быть опасны для жизни. Поэтому и мандарины, и бананы, и остальные фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть с мылом, а потом еще раз помыть руки.

Но и это не гарантирует, что такая смертельная вкусняшка станет безопасной. Фрукты могут дополнительно обрабатывать антибиотиками и веществами содержащими тяжелые металлы или отраву от грызунов. Яды проникают через кожуру и попадают в мякоть, которую мы едим. Со временем количество ядов становится критичным для организма и люди начинают болеть без видимой причины, а врачи не могут поставить точный диагноз, поэтому человек может длительное время страдать и не иметь шансов вылечиться.

Медики считают, что единственный способ себя обезопасить – это есть сезонные фрукты и овощи, выращенные в тех регионах, где человек проживает.