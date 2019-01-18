«Апокалипсис начался вчера»: Карадагский змей покинул зону смерти в Крыму из-за потусторонних сущностей

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Все животные, включая морских монстров, чувствуют надвигающуюся опасность. Незаметные для людей подземные толчки лучше всего ощущают водные обитатели, поэтому они первыми покидают опасные места.

Черное море может взорваться в любую минуту и самые древние животные первыми предчувствуют перемены. Карадагский змей, которого раньше видели минимум раз в неделю на поверхности воды не показывается уже больше двух месяцев. Вариантов два: или он умер, что вряд ли, потому что его видели в других отдаленных местах, либо что-то угрожает его убежищу в Сердоликовой бухте, что вполне возможно.

Эксперты обнаружили, что самых глубокий разлом на морском дне изменился и стал больше. Также отмечено, что в море стали появляться неожиданно высокие волны без видимых причин, которые также загадочно прекращались. Но после штормов появлялся четкий запах сероводорода или тухлых яиц, как сообщают очевидцы. Этот адский запах, а точнее сера растворенная в воде, не только становилась причиной удушья людей, но и стала причиной смерти рыбы, которую выносило на берег после шторма.

Разлом увеличился по вполне понятной причине. Гравитация спутника Земли, который приблизился к нашей планете на предельно близкое расстояние, запустила необратимые процессы, который в древних текстах называют Апокалипсисом. Во всех местах силы, то есть на границах тектонических плит, открываются порталы в иные миры, которые большинство священнослужителей считают преисподней или адом. Вблизи этих мест силы всегда обитали странные животные, а некоторые люди считают такие места домами духов и богов. Вот с этих мест и начнется Апокалипсис, а умные животные просто покинули территорию, которая подвергнется разрушению в первую очередь.

Крым уже лишился своего талисмана. Карадагский змей покинул будущую зону смерти в Крыму из-за взрыва, который произойдет перед Апокалипсисом. Перед взрывом люди будут наблюдать извержения грязевых вулканов и странные бурления в море, которые будут оканчиваться жутким грохотом. При контакте в кислородом сера и метан, поднятые со дна будут взрываться и гореть, а воздух наполнят ядовитые пары. Затем на Землю обрушатся кислотные дожди, которые не оставят даже воспоминаний о том, что на Земле была разумная жизнь. Все следы цивилизации будут уничтожены.