Новый тренд от президента: Свадебный бум накроет Россию в случае брака Путина и Кабаевой

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Романтические отношения, которые уже давно приписывают первому лицу Российской Федерации с красавицей спортсменкой, рано или поздно все равно закончатся свадьбой, уверены юзеры, что может сделать штамп в паспорте не просто модным, но и в некоторых кругах своего рода пропуском.

В Сети полно совместных фото Путина и Кабаевой, на которых можно разглядеть, как влюблено смотрит Владимир Путин на Алину Кабаеву, и хотя от внимательных глаз не укроются некоторые странности на фото, которые говорят о том, что это может быть подделка, тем не менее идея о союзе президента и олимпийской чемпионки не покидает умы россиян. И тому есть несколько причин.

Во-первых, и Путин и Кабаева гордость страны, во-вторых, они никогда не пытались опровергнуть слухи, а в-третьих, не женатый президент может потерять политические баллы со временем. Поэтому женить Путина – это практически национальная идея, а Кабаева составит ему прекрасную пару.

Что касается Путина, то на последней «Прямой линии» он сообщил, что его социальный статус может скоро измениться, отвечая на вопрос журналиста о том, когда же он, наконец, женится. Теперь вопрос о том, будет ли свадьба уже не стоит, вопрос только когда, а кандидатов в жены, кроме Кабаевой, народ не рассматривает вообще.

Так что, если верить мудрому русскому народу, то Путин скоро женится на Кабаевой, что, по мнению аналитиков, станет не просто долгожданным событием, но и сделает браки новым модным трендом, а в некоторых случаях обязательным условием для перехода на новый уровень в неписаных правилах определенных организаций.

Свадебный бум накроет Россию в случае брака Путина и Кабаевой еще до официальной церемонии бракосочетания знаменитых «любовников», считают некоторые аналитики. Новый тренд от президента захотят поддержать те, кто раньше не решался на серьезный шаг, а в день предполагаемого бракосочетания Путина и Кабаевой ЗАГСам, вполне возможно, придется вообще работать круглосуточно, потому что заключить брак в такой день – это особый шик и эксклюзив.

Дело за президентом, если, конечно, невеста не будет возражать.