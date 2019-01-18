Меган Маркл поставила под угрозу здоровье будущего ребенка

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Британские медики встревожены тем, что супруга принца Гарри пренебрегает здоровьем их будущего малыша. Герцогиня постоянно ходит на высоких каблуках, что может привести к травме.

Всего через пару месяцев Меган Маркл станет мамой и британская королевская семья пополнится. Но данный факт затмевает обеспокоенность медиков беспечностью беременной герцогини. Дело в том, что супруга принца Гарри постоянно выходит в люди на высоких каблуках.

Известно, что пара довольно основательно подошла к рождению первенца, принц даже отказался от вредных привычек и начал ходить в спортзал. Медики же не рекомендую Меган и другим женщинам на поздних сроках беременности носить высокие каблуки, ведь это негативно влияет на связки и сухожилия, на которые и без каблуков падает очень большая нагрузка, связанная с тем, что тело готовится к родам. Одним из самых чувствительных участков являются колени. Потенциально из-за каблуков в них могут начаться боли. Кроме того, из-за использования этого предмета гардероба будущие мамы рискуют судорогой икроножных мышц.

Известный британский доктор Катарин Грейвс говорит, что ношение каблуков во время беременности сильно увеличивает риск судорог. Сама Меган Маркл пока никак не прокомментировала предостережения врачей.