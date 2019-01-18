Житель Воронежа выиграл миллион в лотерею

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Воронежец Павел Васильев купил «счастливый» билет ещё летом и не подозревал, что выиграет большую сумму. Деньги победителю выдали только недавно.

Уже не первый раз жители Воронежа выигрывают в лото. На этот раз повезло мужчине, который работает в сфере строительства. Сам мужчина рассказывает, что у него есть традиция не покупать билет, если он остался последним. Но в этот раз Павел Васильев нарушил традицию, купив три билета из оставшихся четырёх и не прогадал.

Трансляцию передачи счастливчик пропустил, а о том что он выиграл 926 тысяч рублей в лотерею, ему сообщила дочь. Семья решила на выигранные деньги купить автомобиль и оплатить обучение ребенка, дочь Павла в этом году заканчивает школу.

После того как жительница города выиграла 506 миллионов рублей, в Воронеже и области лотерейные билеты начали пользоваться большим спросом. А перед Новым годом даже наблюдались очереди возле киосков с продажей билетов.