В Волгограде спасатели призвали окунаться в крещенскую купель трезвыми

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В преддверии Крещения медики и спасатели дали свои рекомендации всем желающим окунуться в святую купель. Данная процедура противопоказана многим категориям желающих.

На Центральной набережной Волгограда уже заканчиваются приготовления к празднованию Крещения. Традиционно в этот день все желающие могут «смыть» свои грехи в святой купели, но вот рекомендуется проходить данный обряд далеко не всем категориям граждан. Спасатели и медики категорически запрещают окунаться в ледяную воду после употребления алкоголя. Перед погружением в купель верующим стоит разогреть тело – сделать пробежку или разминку.

Подходить к проруби нужно в удобной и нескользящей обуви. Окунаться лучше по шею, а голову не мочить – это поможет избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Спасатели обращают внимание, что в прорубь запрещено нырять, так как это может вызвать шок организма. При погружении в холодную воду может возникнуть учащенное дыхание, которое не представляет опасности.

В крещенской проруби нельзя находиться больше минуты, а детей запрещено оставлять без присмотра. Выходить из воды нужно, держась за поручни. После следует выпить горячий чай и растереться.

Медики не советуют совершать омывание людям с хроническими тяжелыми заболеваниями любого характера.

По данным пресс-службы МЧС Волгоградской области, сейчас в Волгоградской области для Крещенского обряда организовано 71 специальное место. Крещенские купели начнут свою работу с 18:00 18 января.