Депздрав рассказал москвичам, как сохранить здоровье во время крещенских купаний

Сегодня, 13:36

Специалисты порекомендовали закаливаться перед погружением в воду на Крещение. А без определённой подготовки процедура может вызвать спазмы сосудов, судороги и пневмонию.

Специалисты из департамента здравоохранения рассказали москвичам, как нужно купаться в проруби, чтоб сохранить здоровье. Перед погружение нужно охлаждаться постепенно: начала снять верхнюю одежду, через время снять обувь, подождать минут 5 и раздеться по пояс и только после этого заходить в воду.

После крещенских купаний нужно хорошо растереть тело полотенцем, выпить тёплый чай и зайти в помещение. Употреблять алкоголь до или после проруби специалисты Депздрава запрещают. Это может дать нагрузку на сердце и способствовать переохлаждению.

Медики не рекомендуют купаться на Крещение в проруби людям, у которых есть проблемы с сердцем, болезни лёгких, проблемы с внутричерепным давлением и с девушкам с заболеваниями яичников и мочеполовой системы.

Руководство Москвы сообщило что на Крещение будет открыто около 90 прорубей, на которых будут дежурить медики и спасатели. А синоптики обещают в ночь на Крещение снег и 6-7 градусов ниже ноля.