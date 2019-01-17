Колесо будущего и энергия воздуха: названы самые яркие изобретения московских школьников

Сегодня, 17:07

Сегодня, 17 января, отмечается День детей-изобретателей. Сергей Собянин анонсировал открытие в Москве еще двух технопарков для них.

Уже сейчас такие технопарки есть в каждом округе Москвы, всего 15. Они открываются при крупных ВУЗах города, а также при научно-исследовательских организациях. Их финансированием занимается департамент инновационного развития Москвы.

На таких площадках школьники не только знакомятся с высокотехнологичными разработками и слушают соответствующие лекции, но также учатся взаимодействовать в команде и работают над собственными научными проектами и изобретениями.

Так, ученики школы 1228 создали «колесо будущего» - безвоздушную шину, чья эластичность и одновременная упругость обеспечивают лучшее сцепление с асфальтом при низких температурах. Такее шины можно использовать для велосипедов, самокатов и другого транспорта подобного типа.

Мария и Андрей из школы 1502 несколько лет назад работали над новой технологией производства энергии. Суть их идеи заключалась в том, чтобы использовать энергию потока воздуха, который образуется, когда пассажиры открывают двери, чтобы попасть в метро. Это существенно сокращает затраты на энергопотребление.

Другой школьник, Илья Теплов, изобрел специальный лак-антистетик. Поверхность, после обработки таким лаком, защищена от размножения бактерий и грибков. В составе лака используются мелкие частицы серебра, которые и обеспечивают подобный эффект.

В настоящее время число детей, посещающих технопарки насчитывает уже несколько десятков тысяч человек, а после открытия в этом году еще двух таких центров в Москве, количество юных изобретателей должно увеличиться до 80 тысяч. По словам Сергея Собянина, увлечения ребенка нужно уважать и поддерживать. Именно для этого создаются такие площадки, где любой ребенок может проявить себя и успешно использовать любой свой потенциал.