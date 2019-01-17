Доклад Жукова об освобождении Польши в 1945 году рассекречен

Сегодня, 16:27

Во время заседания рабочей группы Российского исторического общества был рассекречен доклад маршал Жукова в отношении освобождения Польши. Теперь не только специалисты, но и обычные граждане могут узнать правду.

Личность легендарного маршала Георгия Жукова всегда была интересна для историков, кинематографистов, литераторов, но не все материалы были доступны в советское время. Теперь же со многих исторических документов снимаются грифы секретности. Так, теперь стал доступен доклад генерала, который он предоставил Иосифу Сталину после освобождения Польши.

Известно, что в своем донесении Жуков подчеркивал, что «стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие». По его данным, в большинстве польских городов были полностью сохранены промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья. Однако столицу постигла иная участь. Варшаву и ее заводы, как с горечью подчеркивал маршал, «фашистские варвары уничтожили».

Напомним, что между тем в июле прошлого года в Польше составили список из 75 советских памятников, рекомендованных к уничтожению, сообщала «Национальная служба новостей». Речь шла в том числе о монументах, воздвигнутых в память о погибших советских воинах.