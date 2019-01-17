В Севастополе московский хирург проведёт 15 сложных операций

Сегодня, 15:25

Известный хирург-уролог из Москвы проведёт 15 операций для севастопольских детей, которым ещё нет года.

На базе городской больницы No5 Олег Шмыров будет проводить операции для самых маленьких пациентов. Для проведения такой операции нужна особая аппаратура и чёткость действий. Они будут делаться с минимальными надрезами, так как детские органы очень маленькие.

В течение недели хирург проведёт 15 сложных операций детям до года. Пациентов выбирали по самым серьезным диагнозам. Заведующий отделением больницы No5 рассказал, что и раньше проводились такие операции, но сложные диагнозы всегда требуют новых техник выполнения и новых нюансов. Именно этим и поделить Олег Шмыров. После таких обменов медицина в городе может выйти на совсем другой уровень обслуживания.

Шмыров отметил что оборудование в Севастополе уже стало намного лучше, хотя ещё есть куда стремиться.Но даже на этом уровне можно делать сложнейшие операции, которые в известных клиниках мира считаются стандартными.