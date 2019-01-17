Медики из Омска предостерегают против купания в крещенской купели

Сегодня, 15:20

В преддверии Крещения все начинают раздумывать – окунуться ли в святую купель. Специалисты все же уверены, что такое купание является стрессом для организма и может нанести вред.

Завершающим праздником рождественского цикла является Крещение. Именно в этот день многие в крещенской купели очищаются от своих грехов. Все же медики из Омска во время пресс-конференции рассказали, что купание в проруби может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По мнению заместителя главврача БУЗОО «Городская детская клиническая больница №3» Людмилы Безруковой, в особенности не стоит окунать в прорубь детей. Вместо этого врач посоветовала заняться с детьми физкультурой на свежем воздухе, а при желании обратить в веру, начав с менее экстремальных занятий: сводить ребенка в церковь. Экстремально холодная вода для неподготовленного человека - это всегда огромный сресс, особенно для людей после 45 лет. Это зарядка для сосудов, причем в плохом смысле, неизвестно, как они отреагируют и смогут ли справится.

Врачи обратились к омичам с просьбой объективно оценить состояние своего здоровья, чтобы не оказаться после купания на больничной койке с инсультом или инфарктом. Медики убеждены, что это категорически нельзя делать всем людям пенсионного и предпенсионного возраста.

Напомним, сами служители церкви называют купания не христианским обычаем, а народной традицией. По их словам, важнее в этот день для верующих прийти в храм. Церковности в окунании в прорубь мало.